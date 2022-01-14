Казахстанский игрок, которым интересовался «Урал», может перейти в стан чемпиона Беларуси

Фланговый нападающий казахстанского «Актобе» Максим Федин может продолжить карьеру в Беларуси. На игрока претендует солигорский «Шахтёр», информирует Meta-ratings.kz.

Согласно сведениям источника, «Актобе» не рассчитывает на Федина и хочет расстаться с игроком. Сам Максим также намерен найти себе новую команду. Ранее 25-летним игроком интересовался екатеринбургский «Урал», но сейчас главным претендентом на него является именно «Шахтёр» из Солигорска.

У Федина на руках также есть несколько предложений от клубов из Казахстана – речь о карагандинском «Шахтёре» и туркестанском «Туране». Кроме того, интерес к нему, по сведениям СМИ, проявляет «Аякс».

Ранее Максим Федин выступал за «Тобол», «Кайсар», «Окжетпес» и ряд других клубов. Интернет-портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в € 500 тыс.