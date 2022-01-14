Шешуков: Смородская приходила в раздевалку: «Все одеты? Я захожу»
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Бывший футболист «Локомотива» Александр Шешуков рассказал о коммуникации с бывшим президентом железнодорожников Ольгой Смородской.
«С Ольгой Юрьевной в основном пересекался в раздевалке, она заходила после игр. Картина, конечно: кто-то в трусах, кто-то в полотенце… В какой-то момент нас предупреждали: Ольга Юрьевна на подходе. Через несколько секунд раздавался её голос: «Ребята, все одеты? Я захожу!» Но всё нормально проходило, по-доброму. После побед она всех обнимала и поздравляла: «Молодцы!» — приводит слова Шешукова «Спорт-экспресс».
Напомним, в ходе своей профессиональной карьеры Шешуков выступал за «Спартак», «Ростов», «Локомотив», тульский «Арсенал», «Балтику», «Луч-Энергию» и другие российские клубы.
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