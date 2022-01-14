Свинов: от таких предложений не отказываются. «Спартак» — великий клуб

Вратарь «Спартака» Илья Свинов поделился эмоциями от перехода в московский «Спартак».
«Будем работать, хорошая конкуренция. Тренерский штаб не враги себе, сделают правильные выводы.
Самый сильный вратарь в истории «Спартака»? Пусть будет Дасаев. Какого-то запоминающегося матча и сейва нет.
Я не боюсь конкуренции, надо идти туда, где можно становиться сильнее. От таких предложений не отказываются. «Спартак» — великий клуб. Меня рекомендовал Ребров? Не знаю. Но я могу обратиться к нему по любому вопросу. По личному и по спортивному».
«Впечатления от Каттани? Он вчера сказал речь, довольно хорошую. Надеюсь, он поможет», — цитирует Свинова «Спорт-экспресс».
Илья Свинов является воспитанником тольяттинского футбола. Он начал профессиональную карьеру в родной «Ладе», затем выступал за новотроицкую «Носту», а летом этого года перешёл в «Факел». Воронежцы завершили первую часть на втором месте в таблице, при этом вратарь пропускал в среднем меньше одного гола за матч и провёл 11 «сухих» встреч.
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