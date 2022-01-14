Ломовицкий: Лео Месси не дал мне автограф, хотя точно видел и слышал

Полузащитник «Рубина» Александр Ломовицкий рассказал, как пытался взять автограф у бывшего нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.
«Одна из ярких историй времени в академии – как Лео Месси не дал мне автограф. Это был 2012 год, «Барселона» приезжала в Москву играть со «Спартаком» в Лиге чемпионов, мы подавали мячи. Вижу, Месси уходит с поля, он от меня метрах в пяти, я ему кричу, показываю, машу руками, прошу расписаться. А он просто идёт мимо, хотя точно слышал и видел меня. Тогда жутко расстроился – очень хотел его автограф.
Но в целом быть частью такого матча – классно. Я был в шоке от того, как игроки двигаются, как бежит Жорди Альба, как Месси работает с мячом, как быстро принимает решения Иньеста. Ещё поразило, как Месси просто стоял в центре поля всю игру, но два раза взорвался и оба раза забил», — цитирует Ломовицкого Sports.ru.
- 14 января 2022
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