«Хочу остаться». Бакаев – о будущем в «Спартаке»

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев ответил на вопрос по поводу своего будущего в московском клубе.

«Остаюсь ли в «Спартаке»? Дай Бог. Хочу ли я остаться? Конечно», — сказал Бакаев журналистам «Спорт-экспресс».

Ранее стало известно, что руководство московского «Спартака» пока не приняло решение о продлении контракта с полузащитником команды Зелимханом Бакаевым.

Бакаев выступает за «Спартак» с лета 2018 года, когда был переведён в основную команду из дубля красно-белых. Зелимхан является выходцем академии клуба. Один год свой карьеры он провёл в тульском «Арсенале» на правах аренды.

В нынешнем сезоне Бакаев провёл 23 матча во всех турнирах, забил один гол и отдал четыре результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 5 млн.