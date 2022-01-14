«Хочу остаться». Бакаев – о будущем в «Спартаке»

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев ответил на вопрос по поводу своего будущего в московском клубе.
«Остаюсь ли в «Спартаке»? Дай Бог. Хочу ли я остаться? Конечно», — сказал Бакаев журналистам «Спорт-экспресс».
Ранее стало известно, что руководство московского «Спартака» пока не приняло решение о продлении контракта с полузащитником команды Зелимханом Бакаевым.
Бакаев выступает за «Спартак» с лета 2018 года, когда был переведён в основную команду из дубля красно-белых. Зелимхан является выходцем академии клуба. Один год свой карьеры он провёл в тульском «Арсенале» на правах аренды.
В нынешнем сезоне Бакаев провёл 23 матча во всех турнирах, забил один гол и отдал четыре результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 5 млн.
- 14 января 2022
-
13:08
-
12:51
-
12:34
-
12:15
-
12:03
-
11:49
-
11:33
-
11:29
-
11:18
-
10:57
-
10:56
-
10:39
-
10:36
-
10:18
-
10:15
-
09:54
-
09:42
-
09:37
-
08:53
-
08:30
-
04:58
-
04:36
-
04:28
-
04:22
-
03:59
-
03:10
-
02:53
-
01:37
-
00:51
-
00:50
-
00:44
-
00:39
-
00:29
-
00:18
-
00:12