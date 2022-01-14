«Аякс» объявил о переходе Давида Нереса в донецкий «Шахтёр»

Вингер «Аякса» Давид Нерес продолжит карьеру в чемпионате Украины. 24-летний бразилец стал игроком донецкого «Шахтёра», информирует официальный сайт амстердамцев.

«Шахтёр» заплатил за трансфер Нереса € 12 млн. Эта сумма может увеличиться до € 16 млн при условии успешной игры Давида в украинском клубе.

Нерес – воспитанник «Сан-Паулу». Форвард перешёл в «Аякс» в январе 2017 года за € 12 млн. В нынешнем сезоне он принял участие в 15 матчах чемпионата Нидерландов, забил три гола и отдал две результативные передачи. Также на счету Давида один гол и одна передача в семи матчах за национальную команду Бразилии. Ранее сообщалось, что Нерес уже согласовал условия личного контракта с «Шахтёром», а клубы ещё обговаривают детали трансфера.