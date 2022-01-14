Шамар Николсон отказался от вызова в сборную Ямайки ради адаптации в «Спартаке»

Новичок «Спартака» Шамар Николсон отказался от вызова в сборную Ямайки, сообщает Jamaica Star. По информации источника, такое решение футболист объяснил тем, что ему нужно больше времени для того, чтобы адаптироваться в «Спартаке», в который он только перешёл из бельгийского «Шарлеруа».



Соглашение московского клуба с 24-летним футболистом рассчитано до 30 июня 2026 года. Николсон присоединился к «Спартаку» на первом январском сборе команды.



Напомним, Николсон выступал за «Шарлеруа» с лета 2019 года, перейдя в клуб из словенского «Домжале» за € 1,5 млн. В нынешнем сезоне Шамара принял участие в 18 матчах за «Шарлеруа» во всех турнирах, в которых отметился 13 забитыми мячами и 5 результативными передачами. За сборную Ямайки Николсон дебютировал в феврале 2017 года и с тех пор провёл в её составе 29 матчей, забив 10 мячей.

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