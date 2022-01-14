Смирнов: я и представить не мог, что убийство Тишкова может быть связано с моим трансфером

Бывший футболист Дмитрий Смирнов поделился воспоминаниями о трагической истории убийства своего агента Юрия Тишкова. Около 19 лет назад, 11 января 2003 года, Тишков был найден у своего дома со множеством ножевых ранений. Следствие оказалось в тупике, убийство до сих пор не раскрыто, но его связывают с агентской деятельностью Тишкова.

«Для меня это был шок, конечно. Я был на сборах «Спартака», хотел лететь на похороны. Сейчас понимаю, что в клубе правильно поступили, не пустив меня в Москву. Сказали: «Дим, не надо, сиди на сборах». Не скажу, что было прямо страшно — скорее тревожно и непонятно. Люди говорили: «Будь поаккуратнее», а я не понимал, что это значит, опять-таки в силу возраста. Если бы мне звонили и предупреждали: «Дима, берегись» — конечно, я задумался бы. Но мне никаких угроз не поступало.

Я и представить не мог, что эта история может быть каким-то образом связана с моим переходом. Наверное, поэтому и страха не было. Первые мысли такого рода появились, когда начали вызывать к следователю свидетелем. Впоследствии я перечитал множество материалов по теме Тишкова, но чего-то принципиально нового к уже опубликованному не добавлю», — сказал Смирнов в эксклюзивном интервью «Чемпионату».