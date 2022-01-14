Смирнов: Романцев говорил, что в «Спартаке» я дорасту до сборной России

Бывший футболист московского «Спартака» Дмитрий Смирнов рассказал, почему в 2003 году остался в «Спартаке», имея множество предложений от других команд.

«Интерес со стороны ЦСКА действительно был. Но мной и Самара интересовалась, «Динамо» звонило. Взвесив все «за» и «против», мы с агентами пришли к выводу, что в «Спартаке» мне будет проще заиграть и закрепиться. Как раз много молодых в команду зашло. Начиналась смена поколений — кто ж знал, что она окажется настолько радикальной?

Поменял ли я решение после короткого разговора с Романцевым? Разговор действительно был недлинный. Но когда такой человек говорит: «Дима, я очень хочу тебя видеть в «Спартаке». Уверен, что с нами ты дорастёшь до сборной России» — это производит впечатление. Понятно, что в силу возраста я не мог похвастать стабильностью, но в целом всё в «Спартаке» складывалось неплохо: я часто выходил в основе и приносил пользу команде. У меня от работы с Олегом Ивановичем остались только наилучшие воспоминания — с ним я действительно рос как футболист», — сказал Смирнов в эксклюзивном интервью «Чемпионату».