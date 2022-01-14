Самедов: я всегда гордился тем, что являюсь воспитанником «Спартака»

Бывший полузащитник «Спартака» и «Локомотива» Александр Самедов признался, что гордится своим футбольным происхождением – он является выходцем академии красно-белых.
«Перестал ли я считать себя воспитанником «Спартака»? Нет. Это не может выветриться. Если ты воспитанник клуба и академии, то это с тобой на всю жизнь. Я всегда этим гордился. То, что мне приходилось менять клубы – это моя карьера и мой выбор. Ни о чём не жалею.
Хотел бы провести всю карьеру в одном клубе? Наверное, это клёво — провести всю карьеру в «Спартаке». Пройти путь от академии до основной команды. Но не у всех это получается. Жизнь такая штука… Желаю всем провести карьеру в одном клубе, но вы знаете, что это редкий случай», — сказал Самедов в видео на YouTube-канале «Ответь по-братски».
- 14 января 2022
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