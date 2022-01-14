Каттани: «Спартак» знает, с кем хочет расстаться. Наши игроки котируются на рынке

Новый спортивный директор «Спартака» Лука Каттани высказался по поводу возможной продажи футболистов красно-белых.

«До моего прихода проблем с лимитом у «Спартака» не было. Но я пришёл и купил Николсона, пошёл на этот риск. Теперь у Спартака 9 легионеров. Чтобы купить такого игрока, ждать нельзя. Иначе игрок может обойтись очень дорого, цена может возрасти в два раза.

Как будем решать проблему? Работаем над этим. Знаем, с кем хотим расстаться. У «Спартака» хорошие игроки, они хорошо котируются на рынке. Вчера вечером мы были близки, чтобы решить этот вопрос, но это не решается в один момент.

Меня поддерживает клуб — не ожидал такой степени поддержки. Это приятный сюрприз. Одна из проблем — это ограниченный тайминг. Чувствую серьёзную ответственность», — передаёт слова Каттани корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Напомним, до переезда в Россию Лука возглавлял скаутский отдел «Пари Сен-Жермен». Каттани работал во французском клубе в должности скаута с 2018 года. Ранее специалист занимал пост спортивного директора «Палермо», а позже работал скаутом в «Челси», когда главным тренером лондонского клуба был Антонио Конте.