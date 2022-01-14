Каттани: кто бы не вёл дела игроков, идея пригласить этих футболистов была моей

Новый спортивный директор «Спартака» Лука Каттани поделился мнением о трансферной работе красно-белых.
«Последний период «Спартака» — хороший. Возможно, вы этого не замечали. Последние пять-семь игроков, что приехали или приедут скоро в «Спартак», не были предложены кем-то. Причины появления новых футболистов — это желание «Спартака» купить этих игроков, стратегия.
Я не хотел обидеть агентов. Могу вас уверить, кто бы не вёл дела игроков, идея пригласить этих людей была моей», — передаёт слова Каттани корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
21 декабря «Спартак» на своём официальном сайте объявил о назначении нового спортивного директора — им стал итальянский специалист Лука Каттани, который ранее возглавлял скаутский отдел «Пари Сен-Жермен».
Напомним, до переезда в Россию Лука возглавлял скаутский отдел «Пари Сен-Жермен». Каттани работал во французском клубе в должности скаута с 2018 года. Ранее специалист занимал пост спортивного директора «Палермо», а позже работал скаутом в «Челси», когда главным тренером лондонского клуба был Антонио Конте.
- 14 января 2022
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