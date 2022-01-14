Лука Каттани: не исключаю, что Тиль вернётся в «Спартак». Крал тоже хороший футболист

Новый спортивный директор «Спартака» Лука Каттани поделился мнением об игроках клуба, находящихся в аренде.



«Если мы говорим об основной трансферной кампании, то пока это всё. Я хочу, чтобы и «Спартак-2» прибавлял. Сейчас надо будет работать над летней трансферной кампанией.



Мы следим за всеми игроками, что имеют отношение к «Спартаку». Тиль проводит отличный сезон, я был бы не против, если бы он был в «Спартаке» сейчас. Не исключаю, что он вернётся. Крал тоже хороший футболист. Посмотрим, что будет дальше», — передаёт слова Каттани корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.



21 декабря «Спартак» на своём официальном сайте объявил о назначении нового спортивного директора — им стал итальянский специалист Лука Каттани, который ранее возглавлял скаутский отдел «Пари Сен-Жермен».



Напомним, до переезда в Россию Лука возглавлял скаутский отдел «Пари Сен-Жермен». Каттани работал во французском клубе в должности скаута с 2018 года. Ранее специалист занимал пост спортивного директора «Палермо», а позже работал скаутом в «Челси», когда главным тренером лондонского клуба был Антонио Конте.

Новость по теме Каттани: кто бы не вёл дела игроков, идея пригласить этих футболистов была моей