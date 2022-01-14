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Спортивный директор «Спартака» признался, что советовался с Камоцци по покупке Николсона

Спортивный директор «Спартака» признался, что советовался с Камоцци по покупке Николсона
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Новый спортивный директор «Спартака» Лука Каттани рассказал, как Франко Камоцци участвует в жизни клуба.

«Спрашивал мнение Камоцци о Николсоне, как и мнение Федуна. Франко знает всех игроков, которых мы рассматриваем. У меня нет номера телефона, профайла игроков, который нам нужен, а у Франко — есть. Он главный советник по поиску игроков, работает на клуб», — передаёт слова Каттани корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

21 декабря «Спартак» на своём официальном сайте объявил о назначении нового спортивного директора — им стал итальянский специалист Лука Каттани, который ранее возглавлял скаутский отдел «Пари Сен-Жермен».

Напомним, до переезда в Россию Лука возглавлял скаутский отдел «Пари Сен-Жермен». Каттани работал во французском клубе в должности скаута с 2018 года. Ранее специалист занимал пост спортивного директора «Палермо», а позже работал скаутом в «Челси», когда главным тренером лондонского клуба был Антонио Конте.

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