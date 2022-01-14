Валерий Карпин прилетел на сборы с «Ростовом»
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин прилетел вместе на сборы с «Ростовом» в Марбелью (Испания). Специалист прибыл вместе со своим тренерским штабом, сообщил представитель RSM Media в «сториз» своего «инстаграма».
Согласно сведениям источника, Валерий Карпин встретил «Ростов» в аэропорту и едет с командой на одном автобусе в отель.
Напомним, Валерий Карпин возглавлял «Ростов» в период с 2017 по 2021 год. В июле 2021 года специалист получил предложение возглавить сборную России и принял его. Сначала Карпин совмещал работу в клубе и национальной команде, но позже отказался от должности в «Ростове» в пользу сборной России. Под его руководством национальная команда вышла в стыковые матчи отбора на чемпионат мира – 2022.
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