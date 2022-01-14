Спортивный директор «Спартака» рассказал о ситуации с контрактами Жиго и Бакаева

Новый спортивный директор «Спартака» Лука Каттани ответил на вопрос журналистов по поводу ситуации с контрактами Самуэля Жиго и Зелимхана Бакаева. Действующие соглашения игроков с московским клубом истекают следующим летом.

«Спартак» ни перед кем не закрыл двери. Посмотрим, что случится в ближайшие дни. Все работают над этим вопросом. В ближайшие дни будет две хорошие новости. Но они не касаются тех футболистов, контракты которых истекают летом», — передаёт слова Каттани корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Напомним, до переезда в Россию Лука возглавлял скаутский отдел «Пари Сен-Жермен». Каттани работал во французском клубе в должности скаута с 2018 года. Ранее специалист занимал пост спортивного директора «Палермо», а позже работал скаутом в «Челси», когда главным тренером лондонского клуба был Антонио Конте.