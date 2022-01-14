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Лука Каттани: если есть хорошие российские игроки, то они должны быть в «Спартаке»

Лука Каттани: если есть хорошие российские игроки, то они должны быть в «Спартаке»
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Новый спортивный директор «Спартака» Лука Каттани рассказал о стратегии клуба.

«Что значит стратегия? Если есть хорошие российские игроки, то они должны быть в «Спартаке». Свинов и Хлусевич, Классен — хорошие примеры. Сейчас важно найти ту химию в короткий срок, что поднимет «Спартак» выше, чем он сейчас. Важно быстро вернуться на лидирующие позиции и усилиться на будущее.

Не так просто было убедить Хлусевича перейти в «Спартак». Важно было закрыть сделку в ноябре, играя на опережение.

Знаю Пруцева ещё по «Чертаново». Не нужно приглашать Каттани, чтобы знать, что он хороший игрок, но его нужно ещё купить. Важно найти баланс между необходимостью покупать игроков и тем, как их встроить», — передаёт слова Каттани корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

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