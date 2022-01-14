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Спортивный директор «Спартака» объяснил, зачем клуб приобрёл Шамара Николсона

Спортивный директор «Спартака» объяснил, зачем клуб приобрёл Шамара Николсона
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Новый спортивный директор «Спартака» Лука Каттани объяснил, с какой целью приобретался нападающий Шамар Николсон.

«Почему купили Николсона? Мне нравится Николсон. Он может играть с Промесом, Понсе, у него много хороших качеств. У «Спартака» такая схема, что он играет без правого защитника. Я не могу говорить за Ваноли, но для меня структура понятна», — передаёт слова Каттани корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Напомним, Николсон выступал за «Шарлеруа» с лета 2019 года, перейдя в клуб из словенского «Домжале» за € 1,5 млн. В нынешнем сезоне Шамара принял участие в 18 матчах за «Шарлеруа» во всех турнирах, в которых отметился 13 забитыми мячами и 5 результативными передачами. За сборную Ямайки Николсон дебютировал в феврале 2017 года и с тех пор провёл в её составе 29 матчей, забив 10 мячей.

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