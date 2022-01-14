Лука Каттани: я не король и не царь-батюшка в «Спартаке», я — менеджер

Новый спортивный директор «Спартака» Лука Каттани рассказал, в чём заключается его работа в клубе.



«В чём заключается моя работа? Предлагать решения проблем. Новые игроки — моя ответственность и мои решения. Я не король и не царь-батюшка в «Спартаке», я — менеджер, который отвечает за спортивный блок, а не управляет всем», — передаёт слова Каттани корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.



21 декабря «Спартак» на своём официальном сайте объявил о назначении нового спортивного директора — им стал итальянский специалист Лука Каттани.



Напомним, до переезда в Россию Лука возглавлял скаутский отдел «Пари Сен-Жермен». Каттани работал во французском клубе в должности скаута с 2018 года. Ранее специалист занимал пост спортивного директора «Палермо», а позже работал скаутом в «Челси», когда главным тренером лондонского клуба был Антонио Конте.