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Каттани: сказал Зареме, каких игроков хочу купить. Была встреча с ней и Федуном

Каттани: сказал Зареме, каких игроков хочу купить. Была встреча с ней и Федуном
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Новый спортивный директор «Спартака» Лука Каттани рассказал, с кем вёл диалог по трансферам.

«Я сказал Зареме Салиховой, каких игроков хочу купить. У меня была встреча с ней и Федуном. Не так важно, кто из них предложил мне работу. Есть много мелочей, с которыми мне просто неудобно обращаться к Федуну. Потому что он платит, чтобы я решал проблемы, а не писал по каждой», — передаёт слова Каттани корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

21 декабря «Спартак» на своём официальном сайте объявил о назначении нового спортивного директора — им стал итальянский специалист Лука Каттани.

Напомним, до переезда в Россию Лука возглавлял скаутский отдел «Пари Сен-Жермен». Каттани работал во французском клубе в должности скаута с 2018 года. Ранее специалист занимал пост спортивного директора «Палермо», а позже работал скаутом в «Челси», когда главным тренером лондонского клуба был Антонио Конте.

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