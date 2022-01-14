Каттани: сказал Зареме, каких игроков хочу купить. Была встреча с ней и Федуном

Новый спортивный директор «Спартака» Лука Каттани рассказал, с кем вёл диалог по трансферам.



«Я сказал Зареме Салиховой, каких игроков хочу купить. У меня была встреча с ней и Федуном. Не так важно, кто из них предложил мне работу. Есть много мелочей, с которыми мне просто неудобно обращаться к Федуну. Потому что он платит, чтобы я решал проблемы, а не писал по каждой», — передаёт слова Каттани корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.



21 декабря «Спартак» на своём официальном сайте объявил о назначении нового спортивного директора — им стал итальянский специалист Лука Каттани.



Напомним, до переезда в Россию Лука возглавлял скаутский отдел «Пари Сен-Жермен». Каттани работал во французском клубе в должности скаута с 2018 года. Ранее специалист занимал пост спортивного директора «Палермо», а позже работал скаутом в «Челси», когда главным тренером лондонского клуба был Антонио Конте.