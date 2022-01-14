Каттани: рядом с Ваноли на скамейке будет Ребров. Думаю, он красивее, чем я

Новый спортивный директор «Спартака» Лука Каттани заявил, что не собирается вмешиваться в работу главного тренера красно-белых Паоло Ваноли.
«Я не сказал, что не знаю Ваноли. Я не встречался с ним, когда он работал в «Челси». Сейчас у нас плотные отношения, мы проводим много времени вместе. Я знаю, какие у него идеи в футболе — я их разделяю.
Буду ли я сидеть на скамейке? Рядом с тренером будет находиться Артём Ребров. Думаю, он красивее, чем я. Скажу вам то же, что сказал футболистам вчера: я спортивный директор, но главный на поле — это Ваноли. Он должен быть единственным вожаком. Каждый должен заниматься своим делом. Я буду последним, кто вмешивается в дела главного тренера», — передаёт слова Каттани корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
Напомним, до переезда в Россию Лука возглавлял скаутский отдел «Пари Сен-Жермен». Каттани работал во французском клубе в должности скаута с 2018 года. Ранее специалист занимал пост спортивного директора «Палермо», а позже работал скаутом в «Челси», когда главным тренером лондонского клуба был Антонио Конте.
- 14 января 2022
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