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Каттани: срок моего контракта зависит от степени удовлетворения «Спартака» и Федуна

Каттани: срок моего контракта зависит от степени удовлетворения «Спартака» и Федуна
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Новый спортивный директор «Спартака» Лука Каттани рассказал о сроке своего контракте с клубом.

«Контракт на три года? Во-первых, это неправда. Срок моего контракта зависит от степени удовлетворения клуба. Как только руководители почувствуют, что я делаю что-то не то, господин Федун может мне позвонить и сказать мне спасибо за работу.

Мне не ставили никакой планки. Я понимаю цель «Спартака», что хочет от меня Федун. Мы понимаем друг друга без слов, чего хотим достичь», — передаёт слова Каттани корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

21 декабря «Спартак» на своём официальном сайте объявил о назначении нового спортивного директора — им стал итальянский специалист Лука Каттани, который ранее возглавлял скаутский отдел «Пари Сен-Жермен».

Напомним, до переезда в Россию Лука возглавлял скаутский отдел «Пари Сен-Жермен». Каттани работал во французском клубе в должности скаута с 2018 года. Ранее специалист занимал пост спортивного директора «Палермо», а позже работал скаутом в «Челси», когда главным тренером лондонского клуба был Антонио Конте.

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