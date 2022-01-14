Каттани: Федун разбирается в футболе

Новый спортивный директор «Спартака» Лука Каттани заявил, что владелец московского клуба Леонид Федун разбирается в футболе.

«Разбирается ли Федун в футболе? Да. Мы много общаемся, разговариваем, в том числе и про молодёжный футбол. Теперь Яхья — директор академии. Это тоже моё решение, беру за это ответственность, как и в случае с Ребровым.

Федуну важно развивать работу академии. Яхья построил академию с нуля. Я связал его с Федуном, и он произвёл хорошее впечатление», — передаёт слова Каттани корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Напомним, до переезда в Россию Лука возглавлял скаутский отдел «Пари Сен-Жермен». Каттани работал во французском клубе в должности скаута с 2018 года. Ранее специалист занимал пост спортивного директора «Палермо», а позже работал скаутом в «Челси», когда главным тренером лондонского клуба был Антонио Конте.