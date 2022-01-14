Спортивный директор «Спартака»: Жиго точно никуда не уйдёт этой зимой

Новый спортивный директор «Спартака» Лука Каттани рассказал, что защитник Самуэль Жиго не покинет клуб в зимнее трансферное окно.
«Жиго точно никуда не уйдёт этой зимой. Он невероятно важен для команды. У него истекает контракт, но он сам будет принимать решение. Он и его агент ведут себя очень уважительно и не намерены уходить. Хотя мне звонили по поводу Жиго из других клубов, но мы не рассматриваем это. Я не хочу ослаблять команду в январе. Если сейчас выдернуть Жиго из команды, «Спартак» станет слабее. Я не возьму на себя такую ответственность. Мы можем выручить какие-то деньги, но это не главный приоритет для нас», — передаёт слова Каттани корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
21 декабря «Спартак» на своём официальном сайте объявил о назначении нового спортивного директора — им стал итальянский специалист Лука Каттани.
Напомним, до переезда в Россию Лука возглавлял скаутский отдел «Пари Сен-Жермен». Каттани работал во французском клубе в должности скаута с 2018 года. Ранее специалист занимал пост спортивного директора «Палермо», а позже работал скаутом в «Челси», когда главным тренером лондонского клуба был Антонио Конте.
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