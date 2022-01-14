Спортивный директор «Спартака»: «Зенит» не может выигрывать вечно

Новый спортивный директор «Спартака» Лука Каттани поделился мнением о борьбе за чемпионский титул в России.
«Не так важно, есть ли в «Спартаке» лучший игрок на своей позиции. Гораздо важнее, чтобы клуб был лучшим в России. Не слежу за личными достижениями.
«Зенит» не может выигрывать вечно. Рано или поздно придёт тот, кто сбросит «Зенит» с этого трона. Верю, что это будет «правильная» команда. Сейчас нам надо обеспечить клубу правильный вектор развития с хорошими российскими футболистами. С приходом каждого игрока у нас есть возможность сократить это отставание.
Мы можем говорить о «Зените», но сейчас у нас другое положение в таблице. Важно перестать терять очки с «Арсеналом», «Ростовом». Мы должны быть реалистами. Ожидания от «Спартака» выше, чем от любого европейского клуба. Прежде чем говорить о борьбе с «Зенитом», нужно вернуть «Спартак» туда, где его привыкли видеть.
У «Спартака» хорошая команда, они дважды обыграли «Наполи», но иногда мы забываем, что «Спартак» — хорошая команда», — передаёт слова Каттани корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
- 14 января 2022
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