Каттани: Оздоев? Никогда не рассматривали игроков «Зенита»

Новый спортивный директор «Спартака» Лука Каттани ответил на вопрос, был ли интерес к полузащитнику «Зенита» Магомеду Оздоеву.



«Никогда не рассматривали игроков «Зенита», — передаёт слова Каттани корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.



21 декабря «Спартак» на своём официальном сайте объявил о назначении нового спортивного директора — им стал итальянский специалист Лука Каттани.



Напомним, до переезда в Россию Лука возглавлял скаутский отдел «Пари Сен-Жермен». Каттани работал во французском клубе в должности скаута с 2018 года. Ранее специалист занимал пост спортивного директора «Палермо», а позже работал скаутом в «Челси», когда главным тренером лондонского клуба был итальянский специалист Антонио Конте.

Новость по теме Спортивный директор «Спартака»: «Зенит» не может выигрывать вечно