Семак объяснил появление в «Зените» Нуралы Алипа. Игрок «Кайрата» находится на просмотре

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался по поводу защитника «Кайрата» Нуралы Алипа, который находится на просмотре у сине-бело-голубых и поехал с командой на сбор.

«Что касается молодых игроков, то мы взяли их для обеспечения необходимого количества футболистов — чтобы на первом сборе каждый мог сыграть по одному тайму. У каждого из игроков есть свой план: кто-то приехал для того, чтобы мы на него посмотрели, кто-то — с прицелом на то, чтобы заменить кого-то из молодых игроков, которые впоследствии могут уйти в аренду для получения игровой практики.

Нуралы Алип? Вы прекрасно знаете ситуацию с защитниками с российским паспортом — по этой причине укомплектовать команду достаточно сложно, многие клубы обращают внимание на те страны, граждане которых не являются иностранцами для нашего чемпионата. Мы наблюдали за Нуралы, а теперь у нас появилась возможность взять его на сборы и посмотреть на него лично. Если он нам подойдёт, у нас есть понимание, как дальше развивать отношения с этим игроком. Варианты есть, и я надеюсь, что он усилит нашу обойму, и у нас появится ещё один защитник, который сможет добавить конкуренцию в нашу оборонительную линию.



Появление такой конкуренции предоставит возможность нашему молодому игроку — а если мы говорим про Алипа, то я в большей степени имею в виду Данилу Хотулева, — уйти в аренду, чтобы получать игровую практику.



Думаю, что на первом сборе у нас будет достаточно времени для того, чтобы принять решение по Нуралы. Если будут какие-то спорные моменты или причины, по которым у нас не получится сформировать позицию, то, возможно, потребуются и следующие сборы, но мы прекрасно понимаем, что и для нас, и для «Кайрата», и для самого Нуралы одного сбора должно быть достаточно», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».