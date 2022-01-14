Каттани: может, я вылечу из «Спартака» через неделю

Новый спортивный директор «Спартака» Лука Каттани рассказал о своих отношениях с «Пари Сен-Жермен».

«У меня отличные отношения с «Пари Сен-Жермен». Может, я вылечу из «Спартака» через неделю. Но невозможно, что я позвоню в «ПСЖ» и скажу: «Я совершил ошибку, возьмите меня обратно», — передаёт слова Каттани корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Напомним, до переезда в Россию Лука возглавлял скаутский отдел «Пари Сен-Жермен». Каттани работал во французском клубе в должности скаута с 2018 года. Ранее специалист занимал пост спортивного директора итальянского «Палермо», а позже работал скаутом в лондонском «Челси», когда главным тренером «аристократов» был его соотечественник Антонио Конте.