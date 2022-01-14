Семак рассказал о кадровом состоянии «Зенита» на первом зимнем сборе
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о кадровом состоянии сине-бело-голубых на первом зимнем сборе.
«Вендел пока будет работать индивидуально. Что касается Малкома, то посмотрим — его проблема ещё сохраняется, и мы будем решать, в каком режиме и сколько он готов работать вместе с командой. То же касается и Азмуна, который испытывает некоторые проблемы — думаю, что Сердар также в ближайшее время будет работать по индивидуальной программе.
Дзюба? У него всё в порядке. Он может и тренируется в общей группе», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».
Напомним, санкт-петербургский «Зенит» в 18 матчах набрал 38 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.
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