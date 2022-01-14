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Семак рассказал о планах «Зенита» на зимние сборы

Семак рассказал о планах «Зенита» на зимние сборы
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о планах сине-бело-голубых на зимние сборы.

«План такой же, как и в предыдущие годы — подготовиться к возобновлению еврокубков и чемпионата. Первые сборы нужны, чтобы привести в порядок наше функциональное состояние, а на вторых у нас запланировано участие в турнире, поэтому в Португалии сосредоточимся на игровой практике.

Конечно, приезжая на сборы в Эмираты, мы понимаем, какие клубы здесь готовятся, и делаем максимум возможного для того, чтобы сыграть столько, сколько нам нужно, и с теми соперниками, которые будут составлять нам достойную конкуренцию. На этот раз всё значительно лучше, чем в прошлом году», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

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