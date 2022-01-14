Классен, Николсон, Хлусевич и Свинов определились с игровыми номерами в «Спартаке»

На пресс-конференции спортивного директора «Спартака» Луки Каттани с игровыми номерами определились новички красно-белых. Об этом сообщает пресс-служба московского клуба в «Твиттере».

21-летний вратарь Илья Свинов, приобретённый у воронежского «Факела», взял в новой команде номер «88». 21-летний Леон Классен, перешедший из австрийского «Тироля», получил номер «5». 20-летний полузащитник Даниил Хлусевич, ранее выступавший за тульский «Арсенал», будет играть в «Спартаке» под номером «26». 24-летний Шамар Николсон получил в московском клубе номер «19». Ранее нападающий из Ямайки играл за бельгийский «Шарлеруа».

На пресс-конференции спортивный директор «Спартака» Каттани сообщил, что клуб больше не будет делать покупок в зимнее трансферное окно.