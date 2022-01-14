Самедов — о лимите: почему к нам должны ехать низкосортные иностранцы, которые будут хуже?

Бывший российский футболист Александр Самедов объяснил, почему в чемпионате страны по футболу должен быть лимит на легионеров.



«Почему к нам должны ехать низкосортные иностранцы, которые будут хуже, но им можно платить меньше? Почему они должны занимать места русских футболистов? Почему в Италию или Англию должны приезжать футболисты только высокого уровня?



Вопросов нет — сделайте тогда так же в России, чтобы сюда приезжали только сборники. Пусть сделают. Потому что всё ведётся в ключе того, что русские футболисты зажрались. Но это же не так. Понятно, что есть те, кто ведёт себя неправильно. Но всё через призму того, что во всём виноваты русские футболисты. Иностранцы же белые и пушистые. Русский человек в футболе изначально в проигрышной ситуации. У нас всё выстроено так», — сказал Самедов в видео на YouTube-канале «Ответь по-братски».