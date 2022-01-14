Владимир Чепзанович стал главным по физподготовке в «Спартаке-2»

В структуре московского «Спартака» произошли изменения. Сербский специалист Владимир Чепзанович, который был тренером первой команды по физподготовке с 2019 года, вошёл в состав руководства клуба.



«Теперь сербский специалист будет руководить единой системой физической подготовки «Спартака-2», а также молодёжной команды и Академии имени Ф. Ф. Черенкова. Как мы уже сообщали ранее, за физподготовку основы теперь отвечает итальянец Джампьеро Ашенци. Желаем Владимиру Чепзановичу успехов в новой роли!» — сообщили в пресс-службе клуба.

Ранее стало известно, что руководство московского «Спартака» пока не приняло окончательного решения о продлении контракта с полузащитником команды Зелимханом Бакаевым.