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Владимир Чепзанович стал главным по физподготовке в «Спартаке-2»

Владимир Чепзанович стал главным по физподготовке в «Спартаке-2»
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В структуре московского «Спартака» произошли изменения. Сербский специалист Владимир Чепзанович, который был тренером первой команды по физподготовке с 2019 года, вошёл в состав руководства клуба.

«Теперь сербский специалист будет руководить единой системой физической подготовки «Спартака-2», а также молодёжной команды и Академии имени Ф. Ф. Черенкова. Как мы уже сообщали ранее, за физподготовку основы теперь отвечает итальянец Джампьеро Ашенци. Желаем Владимиру Чепзановичу успехов в новой роли!» — сообщили в пресс-службе клуба.

Ранее стало известно, что руководство московского «Спартака» пока не приняло окончательного решения о продлении контракта с полузащитником команды Зелимханом Бакаевым.

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