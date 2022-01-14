У Альфонсо Дэвиса, болеющего коронавирусом, проявились признаки миокардита

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсман рассказал о состоянии здоровья защитника Альфонсо Дэвиса.



«У Альфонсо Дэвиса есть признаки лёгкого миокардита после инфицирования ковидом. Это не очень страшно, но ему придётся пропустить следующие несколько недель. Мы точно не знаем, был ли миокардит вызван коронавирусом», – сказал Нагельсман на пресс-конференции.

Мюнхенская «Бавария» в 18 матчах набрала 43 очка и занимает 1-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги сезона-2021/2022. В тройку лидеров соревнований входят дортмундская «Боруссия» (37) и «Хоффенхайм» (31). В следующем туре чемпионата Германии «Бавария» сыграет с «Кёльном». Встреча состоится 15 января. Действующий чемпион Германии — мюнхенская «Бавария».