Власти Португалии начали проверку законности выдачи гражданства Абрамовичу

В Португалии начали проверку по факту выдачи владельцу лондонского «Челси» Роману Абрамовичу гражданства страны в апреле 2021 года по программе натурализации потомков сефардских евреев. Об этом сообщает Reuters.

Министерство юстиции Португалии сообщило, что эта проверка является стандартным процессом, который применяется при возникновении новостей о возможном нарушении в проведённой процедуре.



Пресс-секретарь Абрамовича заявила, что сторона российского миллиардера приветствует проверку, потому что она только продемонстрирует, что гражданство Португалии было получено в соответствии с правилами.

Напомним, 55-летний Абрамович летом 2003 года купил находящийся на грани разорения «Челси» и выплатил долги клуба.