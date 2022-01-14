Власти Португалии начали проверку законности выдачи гражданства Абрамовичу
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В Португалии начали проверку по факту выдачи владельцу лондонского «Челси» Роману Абрамовичу гражданства страны в апреле 2021 года по программе натурализации потомков сефардских евреев. Об этом сообщает Reuters.
Министерство юстиции Португалии сообщило, что эта проверка является стандартным процессом, который применяется при возникновении новостей о возможном нарушении в проведённой процедуре.
Пресс-секретарь Абрамовича заявила, что сторона российского миллиардера приветствует проверку, потому что она только продемонстрирует, что гражданство Португалии было получено в соответствии с правилами.
Напомним, 55-летний Абрамович летом 2003 года купил находящийся на грани разорения «Челси» и выплатил долги клуба.
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