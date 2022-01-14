«Марсель» объявил о подписании контракта с нападающим
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Конголезский нападающий французского происхождения Седрик Бакамбу подписал контракт с «Марселем». Об этом сообщает пресс-служба клуба в «Твиттере».
По сведениям Transfermarkt, 30-летний Бакамбу перешёл во французский клуб на правах свободного агента. Последним клубом нападающего был китайский «Бейцзин Гоань», за который тот выступал с января 2018 года, перейдя из испанского «Вильярреала» за € 40 млн. Ранее Бакамбу также играл за турецкий «Бурсаспор» и французский «Сошо».
Всего за свою карьеру Бакамбу принял участие в 339 матчах, в которых забил 147 голов и отдал 36 голевых передач. На его счету также 38 матчей за сборную Конго, 13 голов и одна голевая передача.
Бакамбу подписал контракт с «Марселем» до 2024 года.
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