Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Марсель» объявил о подписании контракта с нападающим

«Марсель» объявил о подписании контракта с нападающим
Комментарии

Конголезский нападающий французского происхождения Седрик Бакамбу подписал контракт с «Марселем». Об этом сообщает пресс-служба клуба в «Твиттере».

По сведениям Transfermarkt, 30-летний Бакамбу перешёл во французский клуб на правах свободного агента. Последним клубом нападающего был китайский «Бейцзин Гоань», за который тот выступал с января 2018 года, перейдя из испанского «Вильярреала» за € 40 млн. Ранее Бакамбу также играл за турецкий «Бурсаспор» и французский «Сошо».

Всего за свою карьеру Бакамбу принял участие в 339 матчах, в которых забил 147 голов и отдал 36 голевых передач. На его счету также 38 матчей за сборную Конго, 13 голов и одна голевая передача.

Бакамбу подписал контракт с «Марселем» до 2024 года.

Новость по теме
Защитник «Арсенала» может разорвать контракт с клубом, чтобы перейти в «Марсель»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022