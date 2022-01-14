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Сборные Сенегала и Гвинеи не выявили победителя в матче лидеров группы B

Сборные Сенегала и Гвинеи не выявили победителя в матче лидеров группы B
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Сегодня, 14 января, проходил матч 2-го тура группы B в рамках Кубка африканских наций. В нём встречались национальные команды Сенегала и Гвинеи. Противостояние завершилось со счётом 0:0.

В составе Гвинеи жёлтые карточки получили Амаду Диавара, Иссиага Силла и Али Кейта. У сенегальцев предупреждение получил Шейку Куйяте.

Сенегал и Гвинея являются лидерами в группе B. Обе команды набрали по 4 очка за две игры. Сенегал забил 1 гол за всё время турнира, но не пропустил ни одного мяча. Гвинея имеет аналогичные показатели. Также в квартете B представлены национальные сборные Малави и Зимбабве. В следующем туре Гвинея сыграет с Зимбабве, а Сенегал встретится с Гвинеей в заключительном туре группового этапа.

Кубок африканских наций. Группа B. 2-й тур
14 января 2022, пятница. 16:00 МСК
Сенегал
Окончен
0 : 0
Гвинея
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