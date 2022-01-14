Хесус Медина указан в заявке сборной Парагвая как игрок ЦСКА

Полузащитник Хесус Медина, который близок к переходу в московский ЦСКА, вызван в сборную Парагвая на матчи отборочного турнира к чемпионату мира — 2022 со сборными Уругвая и Бразилии. Футболист числится в заявке сборной как игрок ЦСКА. Список футболистов опубликован в официальном «твиттере» сборной Парагвая.

Ранее сообщалось, что Медина перейдёт в московский ЦСКА и будет получать в новом клубе € 1,77 млн в год. Также отмечается, что контракт Медины с ЦСКА будет рассчитан на три с половиной года. Изначально московский клуб предложил 24-летнему полузащитнику зарплату в € 650 тыс. в год, что не устроило игрока.



Парагвайский футболист покинул «Нью-Йорк Сити» на правах свободного агента 1 января 2022 года.