ЦСКА арендует Языджи, опция выкупа составит € 12 млн

ЦСКА полностью договорился о переходе полузащитника «Лилля» Юсуфа Языджи. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.



Московский клуб арендует полузащитника до конца сезона с опцией выкупа за € 12 млн. Выкуп станет обязательным при достижении определённых условий.



Турецкий игрок уже прошёл медосмотр перед переходом в ЦСКА.



В нынешнем сезоне Языджи провёл за «Лилль» 21 матч во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Юсуфа в € 15 млн. До «Лилля» турецкий полузащитник выступал лишь у себя на родине за местный «Трабзонспор».



ЦСКА в 18 матчах набрал 30 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.