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Стало известно, чем Даниэль Фарке поразил Сергея Галицкого

Стало известно, чем Даниэль Фарке поразил Сергея Галицкого
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Новый главный тренер «Краснодара» Даниэль Фарке поразил владельца Сергея Галицкого и остальное руководство клуба на первой же встрече. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Перед переговорами с боссами «Краснодара» Фарке изучил всё про «Краснодар». Он даже перевёл все интервью с Галицким, чтобы быть в курсе всего. Также Фарке представил своё видение развития команды. Галицкий был в восторге», – рассказал источник «Чемпионату».

О назначении Фарке стало известно 13 января. Он заменил на должности главного тренера «Краснодара» Виктора Гончаренко, который был уволен в начале января.

Фарке покинул пост главного тренера «Норвича» в ноябре прошлого года. Немецкий специалист руководит командой с 2017 года.

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