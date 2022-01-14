Агент Языджи отреагировал на информацию о переходе нападающего в ЦСКА
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Адем Чебеджы, агент полузащитника «Лилля» Юсуфа Языджи, рассказал о продвижении переговоров по переходу футболиста в московский ЦСКА.
«Языджи переходит в ЦСКА? Сегодня всё прошло позитивно. Клуб проинформирует болельщиков в самое ближайшее время», — рассказал Чебеджы в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
Ранее сообщалось, что московский клуб арендует полузащитника до конца сезона с опцией выкупа за € 12 млн. Выкуп станет обязательным при достижении определённых условий. Языджи уже прошёл медосмотр перед переходом в ЦСКА.
ЦСКА в 18 матчах набрал 30 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. В ближайшем туре лиги армейцы встретятся в гостях со «Спартаком».
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