Агент Языджи отреагировал на информацию о переходе нападающего в ЦСКА

Адем Чебеджы, агент полузащитника «Лилля» Юсуфа Языджи, рассказал о продвижении переговоров по переходу футболиста в московский ЦСКА.



«Языджи переходит в ЦСКА? Сегодня всё прошло позитивно. Клуб проинформирует болельщиков в самое ближайшее время», — рассказал Чебеджы в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Ранее сообщалось, что московский клуб арендует полузащитника до конца сезона с опцией выкупа за € 12 млн. Выкуп станет обязательным при достижении определённых условий. Языджи уже прошёл медосмотр перед переходом в ЦСКА.

ЦСКА в 18 матчах набрал 30 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. В ближайшем туре лиги армейцы встретятся в гостях со «Спартаком».