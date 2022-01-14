Вильена близок к переходу из «Краснодара» в «Эспаньол»

Полузащитник «Краснодара» Тонни де Вильена близок к переходу в «Эспаньол». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.



«Переговоры между сторонами идут позитивно. Сделка должна быть оформлена на следующей неделе», — сказал источник «Чемпионату».

27-летний Вильена стал футболистом «Краснодара» в 2019 году, перейдя из нидерландского «Фейеноорда» за € 9 млн. В нынешнем сезоне полузащитник стал автором двух голов и голевой передачи в 13 матчах Российской Премьер-Лиги. Также на счету полузащитника две игры в Кубке страны без результативных действий. Контракт Вильены с «Краснодаром» заканчивается в 2024 году, портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника из Нидерландов в € 7,5 млн.