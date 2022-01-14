Источник: ЦСКА сделал предложение по форварду «Лацио» Мурики
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Нападающий итальянского «Лацио» Ведат Мурики входит в сферу интересов ЦСКА. Московский клуб уже сделал предложение по трансферу 27-летнего футболиста сборной Косово. Об этом сообщает журналист Эртан Сузгун в «Твиттере».
Мурики стал игроком итальянского клуба в сентябре 2020 года, перейдя из турецкого «Фенербахче» за € 19,9 млн. В нынешнем сезоне нападающий не забил ни разу в 11 матчах итальянской Серии А, но отметился одной голевой передачей. Также Мурики принял участие в трёх встречах группового этапа Лиги Европы, но не сумел отметиться в них результативными действиями.
Контракт Мурики с «Лацио» действителен до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего из Косово в € 6 млн.
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