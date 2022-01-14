Малави обыграл Зимбабве благодаря дублю Мханго

Сегодня, 14 января, проходил матч 2-го тура группы B в рамках Кубка африканских наций. В нём встречались национальные команды Малави и Зимбабве. Противостояние завершилось со счётом 2:1 в пользу малавийцев.

Счёт в игре на 38-й минуте открыл Измаил Вади после паса Онисмор Басера. Затем голами на 43-й и на 58-й минутах отметился Хеллингс Франк Мханго.

Сенегал и Гвинея являются лидерами в группе B. Обе команды набрали по 4 очка за две игры. Сенегал забил 1 гол за всё время турнира, но не пропустил ни одного мяча. Гвинея имеет аналогичные показатели. Также в квартете B представлены национальные сборные Малави и Зимбабве. В следующем туре Гвинея сыграет с Зимбабве, а Сенегал встретится с Гвинеей в заключительном туре группового этапа.