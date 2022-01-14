Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Нани перешёл в «Венецию»

35-летний португальский вингер Луиш Нани подписал контракт с «Венецией». Об этом сообщает «твиттер» итальянского клуба.

35-летний португальский вингер Луиш Нани, вышедший на рынок свободных агентов после истечения контракта с клубом МЛС «Орландо», мог перейти в «Дженоа» и «Болонью». Нани ранее выступал в Италии за «Лацио».

В сезоне-2017/2018 Нани провёл 25 матчей за «Лацио» во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и тремя результативными передачами. Сейчас его трансферная стоимость оценивается в € 2 млн. В 88 играх за свой последний клуб, «Орландо», португалец забил 31 мяч и сделал 25 ассистов.

«Венеция» имеет в своём активе 17 очков и располагается на 16-м месте в итальянском национальном первенстве.