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Сборная Марокко обыграла Коморские острова

Сборная Марокко обыграла Коморские острова
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Сегодня, 14 января, состоялся матч 2-го тура Кубка африканских наций в квартете C. В нём встречались команды Марокко и Коморских островов. Противостояние завершилось со счётом 2:0 в пользу национальной команды из Марокко.

Счёт в игре на 16-й минуте открыл Селим Амалла. На 89-й минуте Закария Абухляль после паса Селима Амаллы занёс мяч в сетку ворот соперника. Первоначально этот гол отменили. Однако на 91-й минуте после просмотра видеоповтора главный арбитр матча Садок Селми принял решение засчитать гол.

Сборная Марокко после двух туров занимает первое место в группе C. Команда из Северо-Западной Африки набрала 6 очков, забив 3 мяча и не пропустив ни одного. Сборная Коморских островов замыкает турнирную таблицу.

Кубок африканских наций. Группа C. 2-й тур
14 января 2022, пятница. 19:00 МСК
Марокко
Окончен
2 : 0
Коморские острова
1:0 Амалла – 16'   2:0 Абухляль – 89'
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