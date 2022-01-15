Жена экс-защитника «Уфы» и «Рубина» Данченко разбилась в ДТП
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Виктория Данченко, жена украинского защитника АЕКа Олега Данченко, разбилась в ДТП на трассе Киев — Одесса. Об этом сообщает Журнал Житомира.
По сведениям источника, Виктория на своём автомобиле врезалась в другую машину, после этого ударила эвакуатор, от чего последний влетел в фуру. Затем автомобиль Данченко отбросило в отбойник. Супруга украинского футболиста скончалась.
Данченко сегодня подписал арендное соглашение с украинской «Зарёй» до лета 2023 года с возможной опцией выкупа. 27-летний футболист выступает за греческий АЕК с января 2021 года. В нынешнем сезоне украинский защитник не выходил на поле в составе команды.
В России Данченко известен по выступлениям за «Уфу», «Рубин», «Енисей» и «Анжи».
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