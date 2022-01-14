«Тоттенхэм» не хочет переносить очный матч с «Арсеналом» из-за ковида у «канониров»
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В руководстве «Тоттенхэма» недовольны просьбой «Арсенала» перенести очный матч в английской Премьер-лиге, который должен состояться в воскресенье. Об этом сообщает Sky Sports.
По информации источника, боссы «канониров» попросили руководство чемпионата перенести матч из-за вспышки коронавируса в команде, травм и отъезда игроков на Кубок Африки. Руководство «Тоттенхэма» скептически относится к этой информации и считает, что в «Арсенале» сейчас нет вспышки коронавируса. Руководство лиги должно принять решение о проведении воскресного матча завтра.
Видеообзор матча английской Премьер-лиги «Челси» — «Ливерпуль» (2:2):
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