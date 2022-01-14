У Обамеянга возникли проблемы с сердцем после коронавируса

Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг испытывает проблемы с сердцем после перенесённого коронавируса. Об этом сообщает «твиттер» федерации футбола Габона.

Обамеянг не играет из-за решения Конфедерации африканского футбола. Обследование выявило у него проблемы с сердцем. Накануне Обамеянг был замечен на вечеринке в Дубае. На ней присутствовал и другой футболист сборной Габона, ныне выступающий за «Ниццу» Марио Лемина – у него также выявлен COVID-19.



Обамеянг и Лемина получили весомую порцию критики от футбольной общественности за неосторожность накануне важного международного турнира. Оба игрока являются ключевыми в сборной Габона. Напомним, ранее Обамеянг был лишён капитанской повязки в «Арсенале» за нарушение дисциплины.