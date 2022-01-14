Источник: «Венеции» интересен Магомед-Шапи Сулейманов

Нападающий турецкого «Гиресунспора» Магомед-Шапи Сулейманов, арендованный у «Краснодара», входит в сферу интересов итальянской «Венеции». Об этом сообщает trivinetogoal.

Однако источник оценивает сделку по переходу 22-летнего футболиста как маловероятную, потому что у итальянского клуба заняты все позиции под игроков не из ЕС.



Напомним, 22-летний форвард арендован турецким клубом у «Краснодара» до конца сезона с возможностью выкупа. В 22 матчах за клуб российский футболист забил два гола и отдал три голевые передачи.



Контракт Сулейманова с «Краснодаром» истекает в 2024 году, портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 3,5 млн.

«Гиресунспор» с 25 очками занимает 13-ю строчку турнирной таблицы чемпионата Турции.