Источник: «Венеции» интересен Магомед-Шапи Сулейманов
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Нападающий турецкого «Гиресунспора» Магомед-Шапи Сулейманов, арендованный у «Краснодара», входит в сферу интересов итальянской «Венеции». Об этом сообщает trivinetogoal.
Однако источник оценивает сделку по переходу 22-летнего футболиста как маловероятную, потому что у итальянского клуба заняты все позиции под игроков не из ЕС.
Напомним, 22-летний форвард арендован турецким клубом у «Краснодара» до конца сезона с возможностью выкупа. В 22 матчах за клуб российский футболист забил два гола и отдал три голевые передачи.
Контракт Сулейманова с «Краснодаром» истекает в 2024 году, портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 3,5 млн.
«Гиресунспор» с 25 очками занимает 13-ю строчку турнирной таблицы чемпионата Турции.
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